Азербайджан и Турция договорились об организации взаимной торговли ценными бумагами.

Об этом сказал во вторник председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов в ходе обсуждений проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рустамов отметил, что Центральный банк Азербайджана активно сотрудничает с финансовой инфраструктурой Турции.

"Достигнута договоренность о том, чтобы ценные бумаги Стамбульской фондовой биржи торговались на Бакинской фондовой бирже, и наоборот - ценные бумаги Азербайджана торговались на турецкой бирже", - отметил глава ЦБА.

Председатель Центробанка сказал, что продолжается сотрудничество с крупными компаниями: "Они хотят выпустить свои ценные бумаги".

Также он отметил большой потенциал страхового рынка.

"2022 год - это год начала новой социально-экономической стратегии", - добавил Рустамов.