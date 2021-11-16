Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз совокупного дефицита бюджета Азербайджана на 2021 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет ЕБРР, передает Day.Az.

Дефицит совокупного бюджета Азербайджана в нынешнем году составит 1,8 процента от ВВП.

Отметим, что согласно проекту государственного бюджета Азербайджана, в следующем году дефицит бюджета составит шесть процентов, или 5,22 миллиарда манатов от прогнозируемого ВВП.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2021 году совокупный дефицит бюджета Азербайджана сократится до 1,8 процента ВВП. Прогнозируется, что в 2022 году профицит составит 0,7 процента ВВП.