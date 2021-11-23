Азербайджанские компании намерены инвестировать в Пакистан 1 млрд. долларов

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) намерена инвестировать 1 миллиард долларов в энергетический сектор Пакистана. В то же время, многие другие компании заинтересованы в совместных предприятиях и инвестициях в Пакистане, поскольку страна является привлекательным рынком для бизнеса и инвестиционной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на pakobserver.net, об этом заявил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

По его словам, у руководства Азербайджана и Пакистана есть желание расширить экономическое сотрудничество, и обе страны должны сосредоточиться на продвижении прямой связи между своими частными секторами для улучшения двусторонних торговых отношений.

Хазар Фархадов отметил, что посольство Азербайджана готово к организации встреч в онлайн-формате между компаниями обеих стран, после которых может последовать обмен торговыми делегациями.

"Азербайджан подписал соглашения с ЕС и другими странами, и тесное экономическое сотрудничество Пакистана с нашей страной предоставит пакистанской продукции легкий доступ на рынки Центральной Азии и Европы", - заявил он.

Посол Азербайджана в Пакистане подчеркнул, что две страны работают над соглашением о преференциальной торговле, которое позволит увеличить торговлю между двумя странами за счет снижения таможенных тарифов.

Он также отметил, что у пакистанских компаний, в том числе фармацевтических, есть широкие возможности для того, чтобы заниматься производством в Азербайджане: "Я предлагаю местным инвесторам изучить возможность создания совместного предприятия в Алятской свободной экономической зоне близ Бакинского порта", - посол Азербайджана в Пакистане.