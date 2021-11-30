Из порта Супса вышел в рейс тысячный танкер с азербайджанской нефтью

Тысячный по счету танкер, загруженный нефтью с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), транспортируемой по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса), оператором которого является bp, был отправлен с терминала Супса на побережье Черного моря.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, танкер "Стамос", груженный 650 тысячами баррелей сырой нефти, добытой на месторождении АЧГ и транспортированной с Сангачальского терминала через Азербайджан и Грузию, взял курс на Италию.

"Баку-Супса является важной частью первоначального нефтяного проекта, реализуемого bp и ее партнерами, и хорошим примером наших безопасных операций в Грузии и регионе. Отправка тысячного танкера с терминала в Супсе также является памятным событием, совпадающим с 25-летием деятельности bp в Грузии", - сказала вице-президент bp по Грузии Айтен Гаджиева.

По трубопроводу Баку-Супса со дня его ввода в эксплуатацию в 1999 году было транспортировано более 700 миллионов баррелей нефти. В настоящее время по нему экспортируется 100 тысяч баррелей нефти в сутки.

"Мы гордимся исключительной эффективностью трубопровода Баку-Супса на протяжении более 20 лет эксплуатации и с момента загрузки первого танкера в 1999 году", - сказал региональный менеджер bp по экспортным трубопроводам Азербайджан-Грузия-Турция Эльдар Газиев.

Отметим, что доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).