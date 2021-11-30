Доходы Petkim находятся на рекордном уровне - Заур Гахраманов
С начала 2021 года доходы Petkim, входящей в состав SOCAR Turkey, находятся на рекордно высоком уровне.
Об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции для представителей азербайджанских медиа, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
"Год еще не закончился, а доходы компании уже на рекордном уровне", - сказал он.
Гахраманов отметил, что компания Petkim удовлетворяет 17 процентов потребностей Турции в нефтехимической продукции: "Компания производит 3,6 миллиона тонн различной нефтехимической продукции в год, 50 процентов которой экспортируется на внутренние рынки Турции, а 40 процентов - на рынки Европы, Кореи и других стран".
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