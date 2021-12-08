https://news.day.az/economy/1413032.html Карабах имеет очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости
Карабах имеет очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости
Освобожденные от оккупации территории Азербайджана имеют очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости.
Об этом в ходе выступления в среду на Азербайджанском форуме карьерного роста сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что для правильного использования этого потенциала необходима профессиональная рабочая сила.
"Считаю, что форум будет очень полезным и с этой точки зрения", - подчеркнул Бабаев.
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