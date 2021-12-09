Расплачивайтесь c Apple Pay и выигрывайте 15 манатов (R)

Банк АВВ проводит замечательную кампанию для новых пользователей Apple Pay. За первые 3 платежа с помощью Apple Pay, каждый из которых составит не менее 10 манатов, клиенты в общей сложности получат кэшбэк в размере 15 манатов.

Кампания действительна с 8 декабря и подолжится до того, как количество участников достигнет 10 000. Проценты от заработанного кэшбэка во время кампании будут начислены на банковский счет клиента. Каждый участник может заработать 15 манатов единожды.

АВВ - один из первых банков в нашей стране, внедривший систему Apple Pay. Apple Pay предоставляет клиентам возможность бесконтактной оплаты по мобильному телефону. Для оплаты клиенту достаточно просто поднести свой iPhone или часы Apple Watch к платежному терминалу. Все транзакции, совершаемые через Apple Pay, надежно защищены. С Apple Pay можно совершать платежи в маркете, аптеке, такси, ресторанах, кафе, розничных магазинах и многих других местах. Более подробную информацию об Apple Pay можно найти здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.