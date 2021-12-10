В Азербайджане готовят молодежь к предпринимательской деятельности

В Азербайджане ожидается расширение инклюзивного предпринимательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу председатель правления Государственного агентства по занятости при министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли на II Форуме молодых предпринимателей.

"Молодёжь в Азербайджане, как и во всем мире, является драйвером развития предпринимательства. В нашей стране сотни граждан проходят регистрацию в области предпринимательской деятельности. Агентство реализует программы по подготовке молодёжи к будущей предпринимательской деятельности. Для развития карьеры предпринимателей создаются специальные проекты и центры. В итоге мы ожидаем расширения инклюзивного предпринимательства", - сказал он.

Аббасбейли отметил, что также Агентство проводит работу по цифровизации своей деятельности.

"Мы нацелены на полную цифровизацию деятельности. Это обеспечит оперативное взаимодействие между гражданин и нашей структурой. Кроме того, создается такая инфраструктура, которая будет готова к интеграции той или иной инновации без каких-либо затруднений", - добавил он.