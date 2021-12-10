Сумгайытский химпромпарк увеличил экспорт продукции

Сумгайытский химический промпарк увеличил экспорт продукции на 110 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

По его словам, в 2020 году Сумгайытский химический промышленный парк произвел продукцию на 1,1 миллиарда манатов, а по итогам девяти месяцев нынешнего года этот показатель достиг 1,4 миллиарда манатов.

"Экспорт продукции вырос на 110 процентов. Это означает, что за рубежом продолжает расти спрос на продукцию, производимую в Сумгайытском химическом промпарке и промышленных зонах в целом. Если в 2020 году промышленный парк экспортировал продукцию на 240 миллионов манатов, то за девять месяцев нынешнего года этот показатель составил 540 миллионов манатов", - сказал Нуриев.