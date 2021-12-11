TAP внесет вклад в развитие порта Александруполис в Греции

Интерконнектор, который соединит Александруполис (Греция) с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) превратит город в новый энергетический хаб. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам своего посещения порта Александруполис.

"Порт Александруполис будет развиваться, станет портом - воротами в Центральную и Восточную Европу и будет играть чрезвычайно важную роль для города и региона в ближайшие годы. Новый терминал сжиженного природного газа, который будет построен в нескольких милях отсюда, и интерконнектор с TAP превратят Александруполис и Фракию в новые энергетические хабы", - сказал Дендиас.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.