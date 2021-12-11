Иран заявил о готовности к поставкам туркменского газа в Азербайджан

Иран готов к поставкам туркменского газа в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Иранской газотранспортной компании Мехди Джамшиди Дана.

По его словам, существующая в Иране инфраструктура по транспортировке газа позволяет поставлять больше газа, чем предусмотрено трехсторонним соглашением о свопе газа.

"Никаких проблем с транспортировкой газа на границе ни с Туркменистаном, ни с Азербайджаном нет", - сказал Мехди Джамшиди Дана.

По словам представителя компании, через газотранспортную сеть Ирана ежедневно можно транспортировать до 900 миллионов кубометров.

Согласно документу, подписанному 28 ноября в Ашхабаде, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год. Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года.