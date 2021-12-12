Сафар Мехтиев об открытии нового ирано-азербайджанского таможенно-пропускного пункта

В настоящее время у нас нет проекта по открытию нового ирано-азербайджанского таможенно-пропускного пункта в Ярдымлинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев.

"Таких обсуждений не проводится. На юге у нас достаточно таможенных пунктов с Ираном. Такие вопросы обсуждаются на уровне правительства. Мы исполнительный орган. Для предотвращения любой контрабанды были применяются системы электронного управления, декларации электронной торговли. Образовалась большая база данных, мы смогли взять под полный контроль как статистическую базу данных страны, так и электронную торговлю", - сказал Сафар Мехтиев.