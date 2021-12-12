https://news.day.az/economy/1414652.html В Азербайджане построят железную дорогу до Агдама, а затем в Ханкенди
В Азербайджане построят железную дорогу до Агдама, а затем в Ханкенди
Планируется постройка железнодорожной линии до Агдама, а затем в направлении Ханкенди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.
По его словам, также ведутся работы по проектированию в направлении города Шуша.
"Но я не могу сказать, когда начнутся строительные работы. Как только решение будет принято, начнутся работы", - заявил Джавид Гурбанов.
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