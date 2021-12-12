В Азербайджане построят железную дорогу до Агдама, а затем в Ханкенди

Планируется постройка железнодорожной линии до Агдама, а затем в направлении Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, также ведутся работы по проектированию в направлении города Шуша.

"Но я не могу сказать, когда начнутся строительные работы. Как только решение будет принято, начнутся работы", - заявил Джавид Гурбанов.