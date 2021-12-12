https://news.day.az/economy/1414674.html Задерживается рейс AZAL из Баку в Москву - ПРИЧИНА
Задерживается рейс AZAL из Баку в Москву - ПРИЧИНА
Вылет самолета Boeing-767 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", запланированный из Баку в Москву (рейс J2-181), задерживается по технической причине.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. ⠀
"Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом. В случае необходимости, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании", - говорится в сообщении авиакомпании.
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