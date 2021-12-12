https://news.day.az/economy/1414675.html На нахчыванском участке железной дороги проводятся работы по проектированию
На нахчыванском участке железной дороги проводятся работы по проектированию
На нахчыванском участке железной дороги, который соединит Нахчыван с другими частями Азербайджана, проводятся работы по проектированию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.
По его словам, главный вопрос - в проходящей через территорию Армении части этой железной дороги, и в настоящее время в этой связи ведутся переговоры.
"Как известно, армянская железная дорога находится в аренде России до 2038 года. Я думаю, это займет больше времени. К работам можно приступить после соглашения об открытии коммуникаций", - заявил Джавид Гурбанов.
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