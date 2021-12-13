Великобритания может предложить Азербайджану опыт в области возобновляемых источников энергии

Day.Az представляет читателям эксклюзивное интервью АМИ Trend с торговым посланником премьер-министра Великобритании, баронессой Эммой Николсон:

- Как вы оцениваете текущий уровень торговых отношений между Азербайджаном и Великобританией? Какие меры принимаются для обеспечения бесперебойной двусторонней торговли?

- Прежде всего, хочу сказать, что я рада вновь дать интервью АМИ Trend и с нетерпением жду моей следующей поездки в Азербайджан, ориентировочно, в начале 2022 года, если не возникнут ограничения в связи с COVID-19. Несмотря на COVID-19 и удар по экономике обеих стран, мне приятно отметить, что в целом торговля между нашими двумя странами оставалась стабильной, и экономика обеих стран теперь оживает. По мере реализации нами программы по более эффективному восстановлению в Великобритании мы стремимся быть центральной частью усилий Азербайджана по более эффективному восстановлению после пандемии. Мы надеемся на лучшее будущее для обеих наших стран, которое будет достигнуто за счет более тесных торговых связей.

Одним из основных инструментов для расширения наших торговых связей является Совместная межправительственная комиссия (JIC), которая собирается ежегодно с 2016 года. Цель состоит в том, чтобы вместе решать любые проблемы в наших торговых отношениях и преодолевать любые трудности, которые могут возникнуть. На заседании 2021 года комиссия впервые сосредоточилась на вопросах, не связанных с нефтью и газом. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве в 14 различных областях, включая возобновляемые источники энергии, цифровые услуги и трансформацию, а также сельское хозяйство. Это области, которые имеют значение для людей и бизнеса Азербайджана, а также для населения Великобритании и позволяют нашим компаниям оказывать значительную поддержку.

Я также хотела бы упомянуть, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев вдохновил Великобританию принять участие в усилиях по восстановлению в Карабахе, которые мы полностью поддерживаем. Некоторые британские фирмы уже поддерживают усилия по восстановлению, но мы хотели бы увидеть больше компаний. Великобритания предлагает широкий спектр услуг, связанных со smart-технологиями и возобновляемыми источниками энергии, которые, как мы надеемся, могут помочь восстановить жизнь на этих территориях.

- Как Великобритания справляется с газовым кризисом? Какие меры принимаются для усиления энергетической безопасности страны?

- Мы в Великобритании уже можем покрыть большую часть наших потребностей в газе за счет британских и норвежских месторождений в Северном море. В этом контексте я приветствую ту положительную роль, которую Азербайджан играет в диверсификации поставок в Европу. Сейчас большие объемы природного газа поступают по Трансадриатическому трубопроводу в европейские страны, включая Италию.

Но мы в Великобритании также стремимся как можно быстрее развивать сферу возобновляемых источников энергии. Спрос на природный газ в Великобритании достиг пика в 2004 году и с тех пор медленно снижается. Источники с низким содержанием углерода, в том числе возобновляемые, в настоящее время обеспечивают более 59 процентов производства электроэнергии Великобритании, и этот показатель будет продолжать расти.

Я знаю, что правительство Азербайджана так же заинтересовано в развитии сферы возобновляемых источников энергии, небольшое количество пилотных проектов уже реализуется, в том числе один с участием bp. Великобритания может предложить знания и опыт в области возобновляемых источников энергии, и я была бы рада лично участвовать в этом деле.

- Как Великобритания и Азербайджан могут расширить сотрудничество в области энергетики? Каковы перспективы в сфере возобновляемой энергетики?

- Прошло почти тридцать лет с тех пор, как между правительством Азербайджана и bp был подписан "Контракт века" - проект, который показал, как могут и Азербайджан, и Великобритания извлечь выгоду из тесного сотрудничества в энергетической сфере. В настоящее время в Азербайджане действуют 300-400 британских энергетических компаний, что свидетельствует об уровне интереса к энергетическому сектору Азербайджана. Эти компании создают тысячи рабочих мест для граждан Азербайджана, генерируют миллиарды манатов налоговых поступлений и помогают обретению местной рабочей силой новых навыков и знаний.

Заглядывая вперед, отмечу, что Великобритания хочет быть главным энергетическим партнером Азербайджана, поскольку мы вступаем в новую эру возобновляемых и чистых источников энергии. bp и другие компании стремятся выйти на рынок возобновляемых источников энергии в Азербайджане, если рыночные условия будут подходящими.

Мне приятно отметить, что правительство Азербайджана предпринимает активные шаги по реформированию энергетического рынка страны с целью привлечения инвестиций. Чтобы поддержать этот процесс, правительство Великобритании подписало меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном о сотрудничестве в области перехода на "чистую" энергию, который поможет обмену передовым опытом в областях "чистой" энергии, энергоэффективности, применения низкоуглеродных технологий. Например, Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании в настоящее время оказывает поддержку Агентству по регулированию энергетических вопросов Азербайджана в либерализации энергетического рынка страны. Правительство Великобритании также помогает финансировать разработку дорожной карты по развитию морской ветроэнергетики в Азербайджане. Великобритания является мировым лидером в области оффшорной ветроэнергетики, и Каспий может быть огромным источником энергии для Азербайджана.

- В этом году в Великобритании прошла 26-я конференция ООН по изменению климата - COP26. Какие возможности существуют для британо-азербайджанского сотрудничества по смягчению последствий изменения климата?

- Наши страны уже сотрудничают в области смягчения последствий изменения климата. Все правительства знают, что каждой стране необходимо резко сократить выбросы к 2030 году и перейти на возобновляемые источники энергии. Как стало ясно по итогам COP26, пора предпринять реальные действия для достижения этой цели. Великобритания ясно показала, что меры по борьбе с изменением климата могут идти рука об руку с экономическим ростом. В период с 1990 по 2019 годы Великобритания достигла рекордного роста в области "чистой" энергии. За это время наша экономика выросла на 78 процентов, а наши выбросы снизились на 44 процента за тот же период, что было самым быстрым спадом среди стран G7. Мы стремимся и готовы помочь Азербайджану перейти на возобновляемые источники энергии и присоединиться к списку стран, которые доказывают, что меры по борьбе с изменением климата не только не препятствуют, но и ускоряют экономический рост.

Мне приятно отметить, что на COP26 Азербайджан взял на себя девять обязательств, пять из которых связаны с "чистой" энергией. Великобритания готова поддержать Азербайджан в выполнении этих обязательств. Мы также отмечаем высокую вероятность того, что Азербайджан в 2022 году возьмет на себя обязательство по большему и более раннему сокращению выбросов, наносящих ущерб нашей планете.

- Когда вы планируете провести следующий раунд британо-азербайджанского Стратегического диалога и заседание совместной межправительственной комиссии?

- Я неоднократно совершала визит в Азербайджан, и меня всегда трогали знаменитое гостеприимство и душевная теплота азербайджанского народа. В следующем году настала очередь Великобритании принять у себя Стратегический диалог и заседание совместной межправительственной комиссии. Я буду работать с моими коллегами-министрами в министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития и в Департаменте международной торговли, и с нетерпением жду встречи с обеими группами делегатов в Великобритании. 2022 год важен для обеих наших стран, потому что 11 марта мы будем отмечать 30-летие установления азербайджано-британских дипломатических отношений. Мы будем отмечать 30-летие нашего сотрудничества, которое принесло процветание обеим странам и укрепило дружбу между нашими народами.