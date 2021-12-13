Новые правила получения субсидий для фермеров Азербайджана

Завершились информационные сессии, проводимые в зерновых регионах Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на минсельхоз.

Согласно информации, фермеры продолжают указывать свои осенние посевы в электронной системе сельскохозяйственной информации. Заявление о посеве заканчивается 30 декабря, министерство сельского хозяйства проводит информационные сессии в зерновых регионах, чтобы ускорить процесс.

Во время мероприятия фермерам предоставляется подробная информация о последовательности включения данных о посадке и земельной документации в электронной системе сельскохозяйственной информации для получения субсидий, о порядке предоставления землевладельцами более 5 гектаров образцов почвы со своих полей в агрохимические лаборатории и об агростраховании пахотных земель.

Выступая на мероприятиях в Гусарском и Хачмазском районах, начальник аппарата минсельхоза Рафаэль Гулиев сказал, что для ускорения процесса декларирования в отдаленных селах организованы мобильные службы, окна обслуживания действуют в Государственных центрах аграрного развития и сервисных центрах ASAN. Процесс объявления осенних культур в стране уже достиг своей финальной стадии. Фермеры, которые еще не заявили свои посевы по разным причинам, могут обратиться в эти окна обслуживания и создать электронные заявки на субсидии.

Также с января будут отслеживаться заявленные данные о посеве, а в феврале-марте начнется выплата субсидий на осенний посев. Фермеры, не заявившие о своих урожаях до 30 декабря, не будут иметь права на получение субсидий. Было отмечено, что для того, чтобы больше фермеров воспользовалось господдержкой, важно получить документы, подтверждающие право собственности на землю.

В связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 октября 2021 года подписал Указ "О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений". Согласно спискам, утвержденным районными комиссиями по аграрной реформе, права лиц, получивших доли от приватизированных земель ликвидированных совхозов и колхозов, но не оформленных в собственность на эти земли, будут регистрироваться в государственный реестр недвижимости.

С 1 января 2025 года субсидии в агропромышленном комплексе будут предоставляться пользователям пашни на основании выписки из государственного реестра недвижимого имущества на праве собственности, аренды или пользования землей.

По этой причине граждане должны воспользоваться возможностями, созданными государством для оформления прав собственности на землю. На встрече были даны подробные ответы на вопросы о механизме реализации указа, объявлении посевов озимых культур, регламенте выдачи субсидий. На этом завершились информационные сессии, организованные минсельхозом в зерновых регионах. В течение трех недель сотрудники министерства проводили собрания примерно в 40 районах, чтобы привлечь внимание к ускорению процесса объявления осенних культур.