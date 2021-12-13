Выросла экономика Азербайджана

В январе-ноябре 2021 года в стране было произведено валового внутреннего продукта на сумму 80 688,2 млн. мантов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 2,7%, в ненефтяном секторе - на 6,4%.

41,6% ВВП приходится на промышленность, 10,1% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 4,9% - на строительство, 1,8% - на информацию и связь, 1,2% - на размещение туристов и общепит, 18,2% - на другие отрасли. Чистые налоги на продукты и импорт составили 8,8% от ВВП.

ВВП на душу населения составил 8 055,3 манатов.

Отметим, согласно прогнозам Министерства экономики Азербайджана по реальному ВВП, согласно макроэкономическим прогнозным показателям, подготовленным с учетом среднегодовой цены на нефть в $50, в текущем году реальный ВВП Азербайджана вырастет на 5,1%, в 2022 году - на 3,9%.

Напомним, в 2020 году реальный ВВП страны снизился на 4,3%. Номинальный ВВП Азербайджана в 2019 году составил 81,681 млрд. манатов, темпы роста реального ВВП составил 2,2%.