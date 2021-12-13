Обнародованы прогнозы по добыче нефти в Азербайджане

По итогам 2021 года производство жидких углеводородов в Азербайджане вырастет на 0,02 миллиона баррелей в год и достигнет 0,75 миллиона баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на отчет ОПЕК.

По прогнозам картеля, в 2022 году ожидается рост на 0,08 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении - в среднем до 0,82 миллиона баррелей в сутки.

Согласно отчету, добыча жидких углеводородов в Азербайджане в октябре снизилась на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 0,72 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 0,03 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Добыча нефти снизилась на незначительные 4 тыс. баррелей в день в месячном исчислении - до среднего уровня 582 тыс. баррелей в день, поскольку до середины октября на платформе "Чираг" на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" продолжалось техническое обслуживание. Согласно официальным источникам, добыча конденсата также незначительно упала - до около 140 тыс. баррелей в день. Ожидается, что добыча азербайджанской нефти в ноябре вырастет в среднем до 0,77 миллиона баррелей в сутки, так как ремонтные работы завершились в октябре", - сказали в картеле.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 21-м заседании министров стран ОПЕК+, Азербайджан взял на себя обязательство сократить добычу нефти на 71 тыс. баррелей в ноябре. Квота страны по добыче нефти в ноябре составляла 647 тыс. баррелей.