Названа общая установленная мощность в сфере ВИЭ в Азербайджане

На сегодняшний день общая установленная мощность в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет 7,538 тыс. мегаватт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в презентации Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана.

По данным госагенства, из этой мощности 6,238 тыс. мегаватт приходится на тепловые электростанции.

При этом на долю гидроэлектростанций приходится 1,151 тыс. мегаватт, солнечных электростанций - 42 мегаватт, ветряных электростанций - 63 мегаватт, заводов по выработке электроэнергии из отходов - 37 мегаватт.

Ранее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что в рамках реализации пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года в стране будет производиться чистая электроэнергия, а также будет уменьшен до минимума объем углеродных выбросов.

"Эти приоритеты включают в себя следующие цели: стабильно растущая конкурентоспособная экономика; динамичное инклюзивное общество, основанное на социальной справедливости; направления современных инноваций и конкурентоспособного человеческого капитала; великое возвращение на территории, освобожденные от оккупации; чистая окружающая среда и страна "зеленого роста"",- говорится в презентации.