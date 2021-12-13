https://news.day.az/economy/1415208.html В Азербайджане прошло заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда - ФОТО
В Азербайджане прошло заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда - ФОТО
В Азербайджане состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На повестке дня заседания, состоявшегося 13 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова, были обсуждены вопросы проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год, инвестиционной политики фонда и другие вопросы.
Принято соответствующее решение о представлении Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год.
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