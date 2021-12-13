Облигации “Finca Azerbaijan” включены в листинг стандартного сегмента рынка

В Азербайджане 13 декабря 2021 года решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) облигации ООО "Finca Azerbaijan" общей стоимостью 3 000 000 (три миллиона) манатов были включены в листинг стандартного сегмента рынка, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу, передает Day.Az.

Согласно информации, облигации будут размещены на Бакинской фондовой бирже по единой цене. Дата проведения аукциона будет объявлена ​ на сайте БФБ не менее чем за 2 рабочих дня до начала размещения.

Андеррайтером размещения выступает ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

Получить проспект выпуска облигаций можно на сайте БФБ в разделе "Подотчетность эмитентов".

Информация по облигациям выглядит следующим образом:

Государственный регистрационный номер - ISIN Тип и форма облигаций Количество облигаций Номинальная стоимость Годовая процентная ставка Период обращения Срок выплаты купонного вознаграждения AZ2002019209 Именные беспроцентные необеспеченные недокументированные 3,000 (штук) 1,000 AZN 12.5 % 2 года Каждые 3 месяца

Желающие участвовать в аукционе могут обращаться в инвестиционные компании, входящие в биржу. Контактные данные участников биржи доступны на сайте БФБ в разделе "Участники".