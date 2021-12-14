Компании из Турции и Грузии внесут вклад в восстановление Карабаха

Сегодня мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

"Деятельность AZPROMO при министерстве экономики Азербайджана направлена на развитие экспорта ненефтяной продукции Азербайджана и увеличение инвестиций в этот сектор. В данной отрасли экспорт вырос с начала 2021 года на 45 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Мы надеемся, что эта платформа поспособствует максимальному использованию экономического потенциала наших стран. Кроме того, в ходе B2B встречи, которая пройдёт сегодня, мы широко обсудим возможности и потенциал компаний из Турции и Грузии в восстановлении Карабаха", - сказал он.