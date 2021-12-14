Товарооборот между Грузией и Азербайджаном вырос

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в этом году увеличился на 16 процентов.

Об этом сказал президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, трехсторонний бизнес-форум является важным региональным механизмом и нацелен на открытие новых возможностей для развития торговли.

Как отметил Пертая, грузинские компании, представленные в Азербайджане, занимают ведущие позиции.

"Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в этом году увеличился на 16 процентов, в то время как с Турцией - на 30 процентов. Это непосредственно влияет на развитие торговых отношений и приток иностранных инвестиций", - добавил он.

Президент Торгово-промышленной палаты Грузии выразил надежду, что подобная кооперация будет процветать и в будущем во благо экономических отношений между странами.