Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана
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14 декабря состоялось заседание Экономического совета Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин.

"На заседании совета, прошедшем под председательством премьер-министра Али Асадова, были обсуждены вопросы координации и финансирования мероприятий и проектов, предложенных в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", подготовленной в соответствии с подписанным Президентом Азербайджана распоряжением "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" от 2 февраля 2021 года, другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении Кабмина.