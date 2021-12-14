https://news.day.az/economy/1415509.html Торгпредство Азербайджана в Стамбуле скоро заработает в полную силу - Микаил Джаббаров
Торгпредство Азербайджана в Стамбуле скоро заработает в полную силу - Микаил Джаббаров
В ближайшее время торговое представительство Азербайджана в Стамбуле заработает в полную силу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.
По его словам, присутствие сегодня в Азербайджане турецких бизнесменов придаст еще больший импульс экономическим отношениям между двумя странами.
Министр напомнил, что товарооборот между Азербайджаном и Турцией в январе - октябре 2021 года составил 3,5 миллиарда долларов.
"Мы планируем довести двусторонний товарооборот до 15 миллиардов долларов в 2023 году", - сказал Джаббаров.
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