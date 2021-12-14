Торгпредство Азербайджана в Стамбуле скоро заработает в полную силу

В ближайшее время торговое представительство Азербайджана в Стамбуле заработает в полную силу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

По его словам, присутствие сегодня в Азербайджане турецких бизнесменов придаст еще больший импульс экономическим отношениям между двумя странами.

Министр напомнил, что товарооборот между Азербайджаном и Турцией в январе - октябре 2021 года составил 3,5 миллиарда долларов.

"Мы планируем довести двусторонний товарооборот до 15 миллиардов долларов в 2023 году", - сказал Джаббаров.