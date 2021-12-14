Выставка национальной продукции «MADE IN UZBEKISTAN» в Баку

Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, при содействии Посольства Республики Узбекистан в Республике Азербайджан, организуется Бизнес-миссия "MADE IN UZBEKISTAN" в городе Баку, где принимают участие более 80 ти отечественных компаний-производителей текстильной, кожевенно-обувной, шелковой, продовольственной, химической, электротехнической, фармацевтической, металлургической, строительной, мебельной и машиностроительной промышленности.

Вместе с тем, будет презентоваться винная культура, туристический потенциал и народно - прикладное искусство узбекского народа.

Наряду с этим, участники и гости выставки смогут ознакомиться с туристическим потенциалом Узбекистана, продукцией ремесленничества, а также принять участие в процессе изготовления узбекских национальных блюд.

В целях ознакомления гостей мероприятия гастрономической культурой Узбекистана, в дни проведения выставки будет приготовлен узбекский праздничный плов в объеме более 100 килограммов, а также самсы более 1000 шт., для раздачи участникам и гостям выставки.

Вместе с тем, в рамках выставки будут проводиться различные тематические и познавательные конкурсы, в которых будут раздаваться ценные призы от участников выставки.

Выставка национальной продукции "MADE IN UZBEKISTAN"

будет проходить с 15 по 17 декабря 2021 г. в гостинице Baku Marriott Hotel Boulevard г. Баку.

Представителей бизнес сообщества Азербайджана приглашаем на деловые встречи в формате В2В, начало 16 декабря в 10:30, для записи обращаться по телефону: 050 388 57 65 Муроджон Уматалиев.