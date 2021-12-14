Ввозимые для разминирования Карабаха товары освобождается от НДС и таможенных пошлин

Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты (одежды), инструментов, собак минно-розыскной службы, взрывчатых и пиротехнических веществ освобождается от НДС и таможенных пошлин сроком на пять лет.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс и закон "О таможенных тарифах", который обсуждался 14 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с законопроектом, импорт товаров, предназначенных для разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий проведения военных операций, устройств, содержащих взрывчатые вещества, все виды техники, оборудования, технических средств и устройств, их запасных частей, защитной одежды, инструментов, собак минно-розыскной службы, взрывчатых и пиротехнических средств освобождается от НДС и таможенных пошлин с 15 октября 2021 года по 15 октября 2026 года.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.