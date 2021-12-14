Милли Меджлис утвердил законопроект "О бюджетной системе"

В Азербайджане на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект "О бюджетной системе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в законопроекте был предложен новый усовершенствованный вариант бюджетного правила.

Также пересмотрены существующие понятия, а также ряд вопросов, поднятых депутатами, в том числе Счетной палатой. Документ уточнен в новой редакции.

Согласно поправкам в закон "О бюджетной системе", предлагаются поправки и в закон "О государственном долге". Здесь в основном были отражены вопросы Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден.