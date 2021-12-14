Предприниматели из России примут участие в бизнес-миссии в Азербайджан
16-18 февраля 2022 года предприниматели из ряда регионов России примут участие в бизнес-миссии в Азербайджан, сказал Trend торговый представитель РФ в Баку Руслан Мирсаяпов, передает Day.Az.
По его словам, бизнес-миссия охватит субъектов малого и среднего предпринимательства из нескольких регионов России.
"В бизнес-миссии могут принять участие экспортеры и экспортоориентированные субъекты малого и среднего бизнеса. Основные направления миссии - нефтегазовая, сельскохозяйственная и пищевая отрасли", - сказал Мирсаяпов.
Он отметил, что торговое представительство приложит все усилия для эффективной организации целевых переговоров субъектов российского малого и среднего бизнеса (МСБ) с потенциальными азербайджанскими партнерами.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре