https://news.day.az/economy/1415691.html Глава МИД Турции посетил павильон Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020 - ФОТО
Глава МИД Турции посетил павильон Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020 - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил азербайджанский павильон на всемирной выставке Dubai EXPO 2020 в рамках своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, министр ознакомился с образцами выставки нашей страны, представленными в павильоне Азербайджана.
Чавушоглу написал свои сердечные слова в книге памяти павильона.
"Был рад во время моего визита на "Dubai EXPO" посетить сегодня павильон Азербайджана. Поздравляю с организацией павильона, который всесторонне представляет Азербайджан. Одна нация - два государства, Турция-Азербайджан", - отметил министр иностранных дел Турции.
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