Глава МИД Турции посетил павильон Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил азербайджанский павильон на всемирной выставке Dubai EXPO 2020 в рамках своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, министр ознакомился с образцами выставки нашей страны, представленными в павильоне Азербайджана.

Чавушоглу написал свои сердечные слова в книге памяти павильона.

"Был рад во время моего визита на "Dubai EXPO" посетить сегодня павильон Азербайджана. Поздравляю с организацией павильона, который всесторонне представляет Азербайджан. Одна нация - два государства, Турция-Азербайджан", - отметил министр иностранных дел Турции.