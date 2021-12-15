Экономика Карабаха будет построена на инновационных технологиях

Стратегический план развития освобожденных территорий Азербайджана в сфере сельского хозяйства, прежде всего, предусматривает скорейшее возвращение граждан на свои родные земли.

Об этом сказал Trend директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикретзаде, передает Day.Az.

По его словам, все планируемые центром проекты связаны с работами по обеспечению услугами сферы сельского хозяйства и созданием условий для занятия фермерами животноводством.

"Все эти работы уже спланированы, и их реализация будет осуществляться постепенно с возвращением населения на освобожденные земли. Кроме того, правительство Азербайджана приняло решение о том, что экономика освобожденных территорий должна быть построена на инновационных технологиях", - сказал Фикретзаде.

Глава центра также сообщил, что все работы будут осуществляться по модели "умного" сельского хозяйства.

"Эта модель с экономической точки зрения в несколько раз выгоднее, чем традиционная. Поэтому все механизмы и инструменты развития будут строиться исключительно на основе инноваций и современных технологий", - добавил Фикретзаде.