В Грузии построят дорогу в направлении границы с Азербайджаном

Грузия подписала ряд соглашений о строительстве участка дороги Тбилиси-Сагареджо, который является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахетию, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По данным департамента, строительство новой дороги значительно повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути.

Строительство четырехполосной асфальтобетонной дороги протяженностью 31,5 километра будет финансироваться из госбюджета.

Работы по проектированию были выполнены высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.

Ожидается, что строительные работы на этом участке дороги будут завершены через 2-2,5 года.

По данным департамента автомобильных дорог, данный проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в Кахетии и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.