Азербайджан и Узбекистан развивают внешнеторговые связи

Внешнеторговые связи Азербайджана с Узбекистаном динамично развиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду советник министра экономики Азербайджана Масим Мамедов, выступая на церемонии открытия выставки "Made in Uzbekistan".

"В первую очередь стоит подчеркнуть визит в Азербайджан представителей узбекских компаний, которые тут впервые. Развитие экономических отношений по такой модели началось с 2010 года. На таких выставках мы взаимно представляем свои товары как в Узбекистане, так и в Азербайджане. Азербайджан всегда поддерживает подобные мероприятия, направленные на укрепление экономических отношений. Это также позволяет нам открывать новые рабочие места, расширяет сотрудничество между частными компаниями и помогает находить новые сектора для сотрудничества", - сказал Мамедов.