https://news.day.az/economy/1415956.html Баку и Эр-Рияд обсудили развитие малого и среднего бизнеса
Баку и Эр-Рияд обсудили развитие малого и среднего бизнеса
В Эр-Рияде состоялась встреча между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орханом Мамедовым и руководителем Главного управления по малому и среднему предпринимательству (Monshaat) Саудовской Аравии Салехом аль-Рашидом.
Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, на встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между МСБ двух стран, расширении связей между бизнес-сетями, поддержке предпринимателей из-за рубежа, заинтересованных в инвестировании в Азербайджан.
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