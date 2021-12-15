Баку и Эр-Рияд обсудили развитие малого и среднего бизнеса

В Эр-Рияде состоялась встреча между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орханом Мамедовым и руководителем Главного управления по малому и среднему предпринимательству (Monshaat) Саудовской Аравии Салехом аль-Рашидом.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, на встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между МСБ двух стран, расширении связей между бизнес-сетями, поддержке предпринимателей из-за рубежа, заинтересованных в инвестировании в Азербайджан.