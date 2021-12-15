Карабах и Восточный Зангезур сыграют важную роль в развитии горнодобывающей промышленности Азербайджана

Карабах и Восточный Зангезур обладают потенциальными запасами цветных металлов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на мероприятии "Текущие проблемы, реформы и перспективы развития горнодобывающей отрасли" в Баку.

По его мнению, эти территории сыграют важную роль в будущем развитии горнодобывающей промышленности и металлургии Азербайджана.

"Эффективные шаги, предпринятые в связи с развитием горнодобывающей отрасли, ставят перед ЗАО серьезные задачи в качестве одной из ведущих горнодобывающих компаний страны. Помимо создания новых производственных мощностей, ЗАО AzerGold работает с соответствующими государственными органами, чтобы трансформировать богатые минеральные ресурсы Азербайджана в устойчивое экономическое развитие", - сказал Ибрагимов.

Наглядным тому подтверждением является проводимая ЗАО с 2018 года совместно с министерством экологии и природных ресурсов работа по обновлению базы данных по имеющимся в Азербайджане месторождениям руд цветных металлов, отметил глава правления.

"Цель этой работы - правильно интерпретировать и изучить геологические данные о месторождениях руд цветных металлов в стране, оцифровать их в соответствии с международными стандартами, систематизировать архивную информацию", - сказал Ибрагимов.