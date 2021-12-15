Баку и Анкара обсудили расширение торговых связей

Азербайджан и Турция расширяют охват соглашения о преференциальной торговле, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции Мехметом Мушем.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан и Турция осуществляют успешное инвестиционное сотрудничество, а также расширяют экономические отношения.

"Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Ведутся работы по расширению охвата соглашения о преференциальной торговле между двумя странами, что создаст дополнительные стимулы для укрепления нашего экономического и торгового сотрудничества. Турция занимает первое место по объему инвестиций Азербайджана в зарубежные страны. Турция является крупнейшим инвестором в ненефтяной сектор Азербайджана. Турецкие компании активно проводят строительные работы на освобожденных территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Также на встрече была отмечена роль бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция в развитии регионального сотрудничества и установлении новых деловых отношений, а также потенциал для укрепления партнерства в различных сферах.

Министр торговли Турции Мехмет Муш подчеркнул дружеские и братские отношения и стратегический союз между двумя странами.

Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.