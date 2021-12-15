https://news.day.az/economy/1416156.html В Азербайджане выплатили пенсии за декабрь
В Азербайджане выплатили пенсии за декабрь
Азербайджане выплачены пенсии за декабрь, в том числе гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения.
Граждане могут получать пенсии посредством своих карт в банкоматах.
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