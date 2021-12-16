Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие двусторонних отношений

16 декабря 2021 года Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили успешное развитие двусторонних отношений между двумя странами в политической, экономической и других сферах, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, министр финансов, сопредседатель Совместной комиссии правительства Азербайджанской Республики Самир Шарифов встретился с министром финансов Саудовской Аравии Мохаммадом Аль Джадааном.

Самир Шарифов проинформировал о макроэкономической ситуации в стране, мерах, принимаемых правительством под руководством Президента Ильхама Алиева, а также о проделанной работе по восстановлению и реконструкции освобожденных земель.

Также он выразил уверенность в том, что прошедшее вчера 6-е заседание Совместной комиссии будет важным с точки зрения развития экономического партнерства, а также стимулирования новых инициатив.

Мохаммад Аль Джадаан высоко оценил нынешние отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном, отметив, что его страна является надежным партнером для Азербайджана. Он проинформировал о проектах, реализуемых в Саудовской Аравии, и о деятельности, проводимой в рамках международных организаций, и рассказал о шагах, предпринятых правительством для обеспечения фискальной политики и устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по обмену опытом в реализации финансовой политики, совместной деятельности и взаимной поддержке Азербайджана и Саудовской Аравии в рамках международных финансовых организаций, а также по интересующим вопросам в других сферах.