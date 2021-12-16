Одобрены поставки томатов и яблок в Россию еще нескольких азербайджанских предприятий

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) одобрила экспорт томатов и яблок в страну трем азербайджанским предприятиям.

Как сообщает Trend со ссылкой на Россельхознадзор, экспорт томатов и яблок эти предприятия смогут начать осуществлять с 17 декабря нынешнего года, передает Day.Az.

Так, ввоз одобрен для компаний ООО "Green product" (Сабунчинский район), ООО "ТСТ Азербайджан" (Сураханский район) и ООО "Exotica" (Хатаинский район).

Сообщается, что решение было принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Отметим, что на сегодняшний день возможны отправки томатов с 214 азербайджанских предприятий и одного кооператива, яблок - с 79 предприятий.

Напомним, что Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года ввел временные ограничения на поставки яблок и томатов из Азербайджана в связи с систематическими случаями выявления в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)).