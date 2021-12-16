Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ) Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap. Таким образом, число субъектов МСБ, получивших сертификат Startap, достигло 27, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сертификат Startap предоставлен для онлайн-платформы самообучения и образования ООО "Safavy" (www.safavy.org) и онлайн-платформы управления бизнесом ООО "Fogito" (www.fogito.com).

Субъекты предпринимательства, получившие сертификат, освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на три года.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в МСБ для получения сертификата Startap. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по следующей ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi