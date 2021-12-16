В Баку обсуждено сотрудничество между НПО Азербайджана и Исламским банком развития

16 декабря в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана состоялась встреча с представителями Исламского банка развития (IDB).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече принимали участие операционный менеджер Исламского банка развития, доктор Фарид Ахмед Хан, руководитель операционной группы Кохоржон Аминов, генеральный координатор по техническому сотрудничеству Ахмед Фарук Дикен, представитель по делам молодежи Шариа Валкер, представитель банка в стране Лала Юсифова и другие представители.

Ответственный сотрудник Администрации Президента Азербайджана, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства Вюсал Гулиев поприветствовал гостей и проинформировал их о деятельности и будущих целях Агентства. Отметив проделанную работу по развитию сектора НПО в стране, Гулиев коснулся возможностей сотрудничества между НПО Азербайджана и странами-участниками Исламского банка развития. Он предложил Агентству совместно с Исламским банком развития провести конкурсы грантов для НПО, а также реализацию программ институционального развития.

В ходе встречи операционный менеджер Исламского банка развития Фарид Ахмед Хан подчеркнул важность выполнения работы странами-участниками Исламского банка в сфере гражданского общества.

Исполнительный директор Агентства Айгюн Алиева рассказала о грантовых конкурсах, проводимых для местных неправительственных организаций по приоритетным направлениям Агентства, а также о проектах, включенных в эти грантовые конкурсы.

Стороны подробно обсудили возможности взаимного сотрудничества.