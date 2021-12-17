Электронная коммерция. Зависимость от третьей стороны

Уже довольно долгое время социальные сети в Азербайджане являются главным двигателем для бизнесов, занимающихся электронной коммерцией. Учитывая то, как в последнее время участились сбои в работе соцсетей, зависимость бизнеса от Facebook, Instagram и других соцсетей может создать уязвимость, а иногда и вовсе приостановить продажи.

Как правильно организовать работу и обезопасить свой бизнес от подобных случаев, чтобы быть меньше зависимыми от соцсетей?

Day.az поговорил с Мирзой Магеррамовым, предпринимателем, директором компании Proton LLC и основателем сайта недвижимости www.arenda.az.

В современных условиях одним из важнейших направлений в развитии региональной экономики является электронная коммерция. А что мы понимаем под термином "Электронная коммерция"? К процессам, происходящим в сети Интернет на основе технологий и коммуникации, можно отнести электронный обмен данными, электронный перевод денежных средств, электронную торговлю (интернет-магазины, торговые платформы и т. д), электронные платежные системы, онлайн услуги (банковские услуги, страховые услуги, юридические услуги и т. д.).

Темпы развития электронной коммерции стремительно повышаются как на глобальном уровне, так и в Азербайджане. Это непосредственно связано с увеличением роста пользователей Интернета по всему миру.

По статистике Международного Союза Электросвязи, общее количество пользователей Интернета в мире составляет приблизительно 60% от общего населения планеты Земля, из которых 40% относятся к развивающимся странам, а 60% составляют пользователи из развитых стран.

Лидерами среди стран являются Китай (752 млн. пользователей 54% от населения), Индия (450 млн. пользователей 35% от населения), США (300 млн. пользователей 87% от населения).

В Азербайджане активно пользуются Интернетом 8.2 млн. пользователей, которые составляют 81% населения.

Международными аналитиками отмечается, что глобальная паутина предоставляет покупателям (пользователям) все больше возможностей для приобретения товаров и услуг, а коммерческие организации наращивают свое присутствие в данной сети осуществляя предпринимательскую деятельность. Общий мировой объем продаж в одном только предпринимательском сегменте электронной коммерции в 2012 году превысил отметку в 1 трлн. долларов США.

60% оборота мирового рынка электронной коммерции приходится на торговые площадки и показывает рост с каждым днём. В 2019 году общая доля от онлайн продаж по всему миру составила 3.5 трлн. долларов США. С 2023 года международными аналитиками прогнозируются рост до 6.3 трлн. долларов США.

В Азербайджане несмотря на то, что 81% населения являются активными пользователями Интернета, к сожалению, процесс перехода у большинства организаций на собственную цифровую модель был очень долгим. Причиной тому являются социальные сети, как Facebook и Instagram. Существование у многих организаций бизнес страниц на международных платформах создает для них определенную зону комфорта, но при этом также создаются сложности для развития электронной коммерции в целом для страны. Вполне естественно, что у каждого предприятия обязательно должны быть социальные страницы с очень хорошим контентом для привлечения клиентов и реализации продаж. Но здесь мы не должны забывать, что даже в случае получения хороших результатов от продаж и огромного количества подписчиков, электронная модель предприятия, тем не менее, находится "в зависимости от третьей стороны, то есть от социальных сетей".

Очень много раз за последние годы мы сталкивались с проблемами в Facebook, Instagram, Whatsapp и т.д. Что тогда происходило? Продажи останавливались, пользователи абсолютно не могли получить доступ к странице в социальной сети, бизнес процесс был заморожен, все материалы и информация, необходимые для введения страницы также были недоступны или утеряны.

Давайте представим, что у нас больше нет доступа к страницам в Facebook и в других социальных сетях, так как эти сети остановили свою деятельность. Что будем делать в этом случае? Как поступим? Очевидно, что придется начинать всё с нуля. Поэтому, чтобы не столкнуться с такой проблемой, я рекомендовал бы уже сегодня начать строить и развивать свои платформы, привлекать клиентов и осуществлять продажи через свои веб-сайты.

Социальные сети являются инструментами для развития сайта, перенаправления пользователей на платформу, при этом они создают определенный трафик для сайта. Возникновение сбоев в работе социальных сетей, распространение слухов и выявление фактов продажи личной информации, а также глобальная пандемия стали главной причиной для того самого "первого шага", чтобы правильно выстроить свою электронную модель. Для этого первым долгом необходимо в предприятиях организовать структуру для активного пользования инноваций и внедрение современных систем управления. В противном случае, процесс развития будет очень медленным.

Радует то что, в связи с создавшимися условиями из-за вируса COVID-19, сломались абсолютно все стереотипы мышления, многие серьезные организации в Азербайджане успешно смогли осуществить трансформацию своего бизнеса в электронную модель.

Лицо компании в интернет сети - это веб-сайт. Это вид электронной коммерции, онлайн платформа и новый канал продаж компании, который открывает для бизнеса новые двери в понимании и в работе, как с клиентами, так и с систематизацией бизнес процессов. Электронная коммерция, как вид деятельности, предоставляет компаниям преимущество перед конкурентами за счет минимизации времени и затрат на совершение сделок.