PMD организовал очередной “Семинар по сотрудничеству”

Как сообщалось ранее, 17 декабря в отеле JW Marriott Absheron Hotel прошел "Семинар по сотрудничеству", организованный компанией PMD.

Учитывая ограниченное количество мест, а так же условия пандемии, в семинаре приняли участие около 150 компаний. Основной целью традиционного мероприятия было развитие сотрудничества с местными поставщиками, предоставление участникам семинара подробной информации о текущих проектах, а также представление нового логотипа и корпоративного стиля компании "PMD Group" ООО.

На мероприятии представители PMD дали широкую информацию о проектах строительства, ремонта и реставрации, которые компания успешно реализовала и планирует реализовать в будущем, а также было рассказано о правилах подачи заявок для участия в тендерах.

Следует отметить, что этот семинар является 4-м мероприятием, организованным PMD для обеспечения высококачественных проектов и услуг в сфере недвижимости, фокусированная на прозрачных и честных методах ведения бизнеса, построения высочайших стандартов профессионализма, построения прочных и долгосрочных отношений с поставщиками и привлечении к проектам не только местных, а так же и зарубежных вендоров, деятельность, которых нацелена на развитие соответствующего сектора экономики страны и в целом способствует его развитию.