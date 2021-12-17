https://news.day.az/economy/1416842.html Азербайджанская армия получит новое отечественное вооружение и военную технику
Азербайджанская армия получит новое отечественное вооружение и военную технику
Министерство оборонной промышленности Азербайджана планирует в 2022 году производить 66 наименований нового вооружения и военной техники.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.
"Полагаю, это вооружение будет запущено в производство во второй половине 2022 года", - сказал Бахышов.
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