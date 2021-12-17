В сентябре следующего года в Баку пройдет оборонная выставка ADEX-2022.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра оборонной промышленности Мехман Бахышов.

Он отметил, что приглашены страны, которые участвовали и в предыдущих выставках.

"Выставка должна была пройти в этом году, но была перенесена из-за пандемии. Выставку планируется провести в сентябре 2022 года. Азербайджан готов представить свою продукцию", - отметил замминистра.

Отметим, что это будет четвертая по счету оборонная выставка, которая пройдет в Баку. Ранее международные оборонные выставки ADEX были проведены в 2014, 2016 и 2018 гг.