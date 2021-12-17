Раскрыты детали соглашения между Азербайджаном и турецкой компанией "Demiroren Holding"

Обнародованы детали соглашения между Министерством экономики Азербайджана и делегацией турецкой компании "Demiroren Holding", сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и "Demiroren Holding". Документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и председатель правления Demiroren Holding Йылдырым Демирорен.

Меморандум предусматривает организацию производства и продажи фармацевтической продукции путем создания совместного предприятия в Азербайджане. Планируется выделить соответствующую площадь в индустриальном парке Пираллахи для строительства предприятия, участия Азербайджанской инвестиционной компании в проекте и создания новых рабочих мест с участием не менее 150 местных жителей.

Согласно меморандуму, "Demiroren Holding" инвестирует в проект 40 миллионов долларов, а производственный процесс будет организован в соответствии со стандартами GMP на основе соответствующих лицензий ведущих квалифицированных компаний. Соглашение также предусматривает обмен знаниями и опытом, разработку исследовательских программ в местных университетах и ​​поддержку развития смежных отраслей.

Отметим, что "Demirören Holding" - турецкий конгломерат. В холдинг входят компании в сфере энергетики, недвижимости, строительства, образования, СМИ, рекламы, туризма, цифровых технологий. Группа компаний также организует ведущие лотереи Турции. "Demiroren Holding", организовавший совместное предприятие с известным итальянским оператором азартных игр Sisal SpA, в 2019 году приобрел операционные права турецкой национальной лотереи Milli Piyango на следующие 10 лет. Также холдинг занимается импортом новейших международных игровых технологий.

"Demiroren Holding" также является владельцем одной из крупнейших медиа-групп Турции. В медиагруппу входят популярные теле- и радиоканалы, такие как CNN Turk, Channel D, а также такие газеты, как Milliyet, Hürriyet, Posta.

Согласно подписанному в феврале этого года соглашению, ОАО "Azerlotereya" было передано в управление дочерней компании YMT Sans B.V., входящей в Demiroren Holding. Воспользовавшись благоприятным деловым и инвестиционным климатом, созданным в Азербайджане, "Demiroren Holding" решил как можно скорее начать свой второй проект после Azerlottery.