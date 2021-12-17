https://news.day.az/economy/1416925.html Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку с 7% до 7,25%, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Верхний предел коридора процентных ставок поднялся с 8 до 8,25%, а нижний составил 6%, оставшись без изменений.
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