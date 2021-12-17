https://news.day.az/economy/1416941.html Новый прогноз по инфляции в Азербайджане
Новый прогноз по инфляции в Азербайджане
Согласно обновленным прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом году ожидается на уровне 6,3-6,6%, а годовая - 11,4-11,9%, передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно базовому прогнозу, с первого квартала следующего года инфляция стабилизируется, а со второй половины года инфляция выйдет за верхнюю границу целевого диапазона.
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