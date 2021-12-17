Водители автотранспорта могут получить субсидии

В Азербайджане начнут выдавать субсидии перевозчикам, осуществляющим пассажироперевозки автотранспортом, сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, передает Day.Az.

По ее данным, субсидии будут выдаваться компаниям, осуществляющим регулярные пассажироперевозки автотранспортом, работающим на дизельном топливе.

Для того, чтобы воспользоваться субсидиями, налогоплательщики должны обратиться в налоговые органы, в которых они зарегистрированы.

Размер субсидии составит до 25 процентов от суммы ежемесячных расходов перевозчиков на дизельное топливо, оплаченное безналичным способом.

При этом размер субсидии не должен быть меньше 6,7 процента от ежемесячного дохода перевозчика, занимающегося пассажироперевозками по внутригородским (внутрирайонным) маршрутам, 8,3 процента от дохода перевозчика, занимающегося пассажироперевозками по междугородним (межрайонным) маршрутам, 7,5 процента от дохода перевозчика, занимающегося пассажироперевозками по межпоселковым маршрутам.

Обращения по вопросу выдачи субсидий будут рассмотрены в течение 20 дней.

Согласно соответствующим правилам Кабинета министров, перевозчики, желающие получить субсидию, должны соответствовать следующим критериям:

- не подпадать под критерии рискованного налогоплательщика, включая рискованные операции;

- осуществлять покупку дизельного топлива в безналичной форме;

- осуществлять выплату заработной платы в полном объеме в безналичной форме;

- перевозчики, осуществляющие пассажироперевозки автобусами, не оборудованными системами приема безналичных платежей, должны ежемесячно зачислять на свой банковский счет сумму в размере 60 процентов от своего месячного оборота.